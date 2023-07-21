عبدالله بن زايد يُعلق على تغريدة قرقاش حول لقاء كيسجنر بالرئيس الصيني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الجمعة، على تغريدة المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، حول لقاء وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، بالرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وكتب قرقاش عبر صفحته على تويتر تعليقا على اللقاء قال فيه: "وأنا أتابع الزيارة الاستثنائية لهنري كيسنجر الي الصين ولقائه مع الرئيس شي جينبنغ لا يسعني إلا أن أثمن قدرة العقل والفكر والمنطق برغم إمتداد العمر و وهن الجسد".

ورد الشيخ عبدالله بن زايد على تغريدة قرقاش قائلا: "عقبال نشوفك بو علي بهذا النشاط بعد ستين سنة باذن الله".

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ التقى كيسنجر في بكين، الخميس، وقال إن الصين والولايات المتحدة مرة أخرى "على مفترق طرق"، حيث يجب أن يذهب كلا البلدين بطريقه لأن "المشهد الدولي يمر بتحولات كبيرة" ولكلا الجانبين الخيار.