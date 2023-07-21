دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشاد أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، بالزيارة الاستثنائية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر إلى الصين، واجتماعه مع الزعيم الصيني شي جينبنغ، مما أثار تفاعلا.

وأوضح قرقاش أنه "تابع الزيارة، وأنه لا يسعه سوى أن يثمن قدرة العقل والفكر والمنطق رغم امتداد العمر ووهن الجسد".

وقال قرقاش في تغريدة بحسابه على تويتر، الجمعة: "وأنا أتابع الزيارة الاستثنائية لهنري كيسنجر الي الصين ولقائه مع الرئيس شي جينبنغ لا يسعني إلا أن أثمن قدرة العقل والفكر والمنطق برغم امتداد العمر ووهن الجسد".

وتفاعل مغردون على ما قاله أنور قرقاش، وقال أحد المغردين: "هذا صحيح يا سعادة المستشار. من اشهر اقواله: ليس علي امريكا حل كل ازمات العالم لكن عليها حسن ادارة تلك الازمات. مما يدل علي حنكته علي الدبلوماسية".

وقال مغرد آخر: "هذا اخطر سياسي واذكى سياسي دبلوماسي في العالم لخ ٦٠ سنه وهو يوثر في العالم".

وكتب مغرد ثالث: "كيسنجر مستشار الولايات المتحدة عبر العصور ، رجل السياسة وخبير ومهندس العلاقات الدولية تجاوز القرن من الزمان (100) ولازال كبار الساسة يأنسون بآرائه تلك خبرة تجارب القرن العشرين كان خلالها العالم فى حالة فوران حروب واتفاقيات وصراعات ومعاهدات كان هنرى فى أغلب الأحيان مهندسها".

وكان الرئيس الصيني، شي جينبينغ التقى كيسنجر في بكين، الخميس، وقال إن الصين والولايات المتحدة مرة أخرى "على مفترق طرق"، حيث يجب أن يذهب كلا البلدين بطريقه لأن "المشهد الدولي يمر بتحولات كبيرة" ولكلا الجانبين الخيار.