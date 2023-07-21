دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، القائم بالأعمال في السفارة السويدية في عمّان، "لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بلاده، إثر السماح لمتطرف بالاعتداء مجدداً على المصحف الشريف في العاصمة السويدية، ستوكهولم، وتحت حماية الشرطة".

وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة "إدانتها تدنيس نسخة من المصحف الشريف، تعبيراً عن ثقافة الكراهية، واستفزازاً فجاً لمشاعر حوالي ملياري مسلم، لا يمكن تبريره في سياق حرية التعبير مطلقاً"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما شددت الوزارة على "ضرورة اتخاذ الحكومة السويدية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال، التي تمثل خرقاً للقيم الإنسانية المشتركة، وتجسيداً خطيراً لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا يدينه الأردن بالمطلق"، بحسب البيان.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أدانت، الخميس، قيام من وصفته بـ"متطرف" بتمزيق نسخة من القرآن في مظاهرة بالعاصمة السويدية، ستوكهولم، تحت "حماية" من السلطات السويدية.

وكان المواطن العراقي الأصل سلوان موميكا الذي يعيش في السويد، نظم مظاهرة احتجاجية قرب السفارة العراقية بالعاصمة ستوكهولم، قام خلالها بتمزيق نسخة من القرآن وإهانة العلم العراقي.