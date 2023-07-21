دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، على تكرار حرق نسخة من المصحف في السويد، مؤكدا أن "السويد تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية، بعدما سمحت بحرق علم العراق، وبعد أن أعلنت عداءها للإسلام والكتب السماوية".

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، الخميس: "بسمك اللهم بعد أن أعلنت السويد عداءها للإسلام والكتب السماوية، لأنها لا تؤمن بمثل هذه الأمور السماوية الظاهرية والباطنية. فها هي تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية وتعلن عداءها للعراق، بأن أعطت الموافقة على حرق علم العراق، وإنني هنا سوف أنتظر الردّ الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص بي".

ومضى الصدر قائلا: "وحسب فهمي إن حُرِقَ علم العراق فعلاً.. فإنه على الحكومة ألا تكتفي بالشجب والاستنكار.. فذلك يدلّ على الضعف والاستكانة"، حسب قوله.

وأردف الزعيم العراقي: "وأما حرق القرآن مجدداً فلا يقابله حرق التوراة والإنجيل.. بل على شعوب العالم نصرة السماء وإلا حلّ بنا ما لا يحمد عقباه.. ولات حين مندم".

وكان المتحدث باسم رئاسة الوزراء العراقية، أعلن في بيان، الخميس، أن العراق استدعى القائم بالأعمال في السفارة العراقية في ستوكهولم، وطلب من السفيرة السويدية في بغداد مغادرة الأراضي العراقية.

وجاء الأمر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "ردًا على سماح الحكومة السويدية مرارًا بحرق نسخة من المصحف الشريف، وإهانة المقدسات الإسلامية، وإحراق العلم العراقي"، بحسب المتحدث.