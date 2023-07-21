سلوان موميكا بجانب العلم السويدي خلال مظاهرة خارج السفارة العراقية في ستوكهولم، السويد، في 20 يوليو 2023.

(CNN)-- نظم سلوان موميكا، وهو مواطن عراقي في السويد احتجاجا، الخميس، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، قام خلالها بتمزيق نسخة من القرآن وإهانة العلم العراقي الأمر الذي أشعل تفاعلا واسعا.

Credit: OSCAR OLSSON/TT News Agency/AFP via Getty Images

خلال المظاهرة لم يتم حرق أي نسخ من القرآن، وفقًا لمقاطع فيديو شاهدتها شبكة CNN، لكن اللقطات أظهرت اثنين من المتظاهرين يركلان القرآن ويدمرانه جزئيًا، في حين ظهر موميكا يدوس على القرآن ويلمع حذائه بصورة العلم العراقي.

Credit: OSCAR OLSSON/TT News Agency/AFP via Getty Images

وقال متحدث باسم شرطة ستوكهولم إنه كان هناك شخصان كانا حاضرين بتصريح للاحتجاج ويقدر أن 150 شخصًا آخرين كانوا حاضرين، معظمهم من المراسلين الصحفيين.

Credit: CAISA RASMUSSEN/TT News Agency/AFP via Getty Images

وشددت الشرطة السويدية على أنها تمنح فقط تصاريح لعقد التجمعات العامة وليس للأنشطة التي تتم خلالها، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

Credit: CAISA RASMUSSEN/TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

ويذكر أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت، الخميس، أنها ستستدعي وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج ردا على "استمرار السويد منح متطرفين تصاريح لتدنيس نسخ من القرآن"، حيث قالت في بيان إنها "تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازا ممنهجا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).