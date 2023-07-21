دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الناشط المصري، وائل غنيم، أن مواطنه، رجل الأعمال نجيب ساويرس، قد سامحه ورفع الحظر عن حسابه على منصة "تويتر"، بعد أن طلب الأول منه ذلك في وقت سابق، ورد عليه ساويرس عاتبا ومذكرا بأنه "حارب من أجل حريته".

وكتب غنيم على تويتر الجمعة: "صحيت الصبح على خبر حلو حبيت أشارك معاكم فرحتي .. بعد انقطاع أكثر من سنة المهندس نجيب ساويرس قبل اعتذاري وفك البلوك وسامحني على اللي فات".

وتابع الناشط المصري بالقول: "احترامي ليه على سعة صدره وتقبله للاعتذار.. ربنا يوحد صف المصريين كلهم ويجمع بيننا في الخير وبالخير وللخير وتحيا مصر بينا كلنا".

وأعاد غنيم نشر التغريدة التي أعلن فيها ساويرس أنه سامحه، إذ قال فيها رجل الأعمال المصري لغنيم: "خلاص يا عم سماح.. أنا مقدر اللي إنت مريت فيه… و الصعايده جدعان برضه… إلى أن نلتقي".

وفي وقت سابق، رد رجل الأعمال المصري على طلب غنيم مسامحته ورفع الحظر عنه في منصة تويتر، قائلا: "انا الي حاربت علشان حريتك".