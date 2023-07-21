أمريكا تعلن نشر الآلاف من قوات المارينز في الشرق الأوسط

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أمريكا تعلن نشر الآلاف من قوات المارينز في الشرق الأوسط
صورة أرشيفية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)Credit: STAFF/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، عن نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط منها الآلاف من عناصر مشاة البحرية (المارينز) ردا على المحاولات الإيرانية الأخيرة للاستيلاء على سفن شحن تجارية.

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ويأتي هذا القرار بعد أن قالت الوزارة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها سترسل طائرات مقاتلة من طراز F-35 و F-16 إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المدمرة USS Thomas Hudner.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الجنرال مايكل كوريلا، إن "القوات الجديدة ستضيف قدرات فريدة إلى المنطقة من أجل زيادة حماية التدفق الحر للتجارة الدولية ودعم القواعد القائمة على النظام الدولي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تدخلت الولايات المتحدة لمنع إيران من الاستيلاء على ناقلتين في خليج عمان، بما في ذلك حالة أطلقت فيها سفينة إيرانية النار على ناقلة نفط.

وفي كلتا الحالتين، وصلت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية إلى مكان الحادث، مما أجبر السفن الإيرانية على الإبحار بعيدا عن المنطقة.

وفي ذلك الوقت، قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولين كال، إن "تلك الحوادث حظيت بأكبر قدر من الاهتمام من قبل وزارة الدفاع".

ووفقا لمسؤول دفاعي أمريكي كبير، بدأت الولايات المتحدة، بعد محاولة الاستيلاء، في تحليق طائرات من طراز A-10 فوق مضيق هرمز، وتم تجهيز الطائرات بأسلحة قادرة على استهداف زوارق الهجوم السريع الإيرانية وأهداف بحرية أخرى.

وكانت الطائرات نشرت في المنطقة، خلال أواخر مارس/ آذار، بعد سلسلة من الهجمات على المواقع الأمريكية من قبل الميليشيات التابعة لإيران.

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