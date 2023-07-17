أطلقوا النار وحاولوا الاستيلاء عليها.. فيديو يظهر محاولة سطو إيرانية على ناقلة نفط في خليج عمان

إيران تكشف عن أول صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.. هل فعلًا لديهم هذه القدرة؟

خبيرة لـCNN: نظام إيران لا يُظهر أنه قابل للتصحيح أو للإصلاح وعلى المجتمع الدولي أن يكون أكثر صلابة معه

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وإف-16 في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى البارجة الحربية يو إس إس توماس هودنر، ردًا على الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، الاثنين: "ردًا على عدد من الأحداث المقلقة الأخيرة في مضيق هرمز، أمر وزير الدفاع بنشر المدمرة يو إس إس توماس هودنر ومقاتلات إف -35 ومقاتلات إف -16 في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية للدفاع عن المصالح الأمريكية وحماية حرية الملاحة في المنطقة".

وتأتي عمليات الانتشار بعد حادثين في وقت سابق من هذا الشهر حاولت فيهما سفن تابعة للبحرية الإيرانية الاستيلاء على سفن تجارية في مضيق هرمز وخليج عمان.

وقالت سينغ: "في ضوء هذا التهديد المستمر، وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تعمل الوزارة على زيادة وجودنا وقدرتنا على مراقبة المياه المستقيمة والمحيطة. ندعو إيران إلى الوقف الفوري لهذه الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تهدد التدفق الحر للتجارة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يعتمد عليه العالم لأكثر من خُمس إمدادات النفط العالمية".