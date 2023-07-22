دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء الجمعة، أن إيران لن تستقبل السفير السويدي الجديد، ولن ترسل سفيرها إلى ستوكهولم، ما لم تتخذ السويد إجراءات جادة ضد الشخص المسيء لنسخة من المصحف، بحسب وكالة الأبناء الإيرانية الحكومية (إرنا).

وقال عبداللهيان في تصريح نقلته الوكالة: "بخصوص تدنيس القرآن الكريم في السويد للمرة الثانية، عقدنا اجتماعا استثنائيا مع مساعدي الخارجية الإيرانيين، للنظر في الرد المناسب على قضية تدنيس القرآن الكريم في السويد".

وأضاف وزير خارجية إيران: "أود أن يعرف مواطنونا أن السفير السويدي في طهران انتهت فترة مهامه، وقد أمر الرئيس الإيراني، بعدم استقبال السفير السويدي الجديد، ما لم تتخذ حكومة بلاده إجراءات جادة ضد الشخص المسيء لنسخة من القرآن الكريم، كما أن طهران لن ترسل سفيرها الجديد إلى السويد"، بحسب (إرنا).

وأشار الوزير الإيراني إلى أن طهران أعلنت هذا القرار للحكومة السويدية وقال: "نبحث عن نهج موحد ومتماسك مع الدول الإسلامية، لمواجهة هذا التصرف والحفاظ على قدسية القرآن الكريم".

وأوضح عبداللهيان أن "وزير خارجية السويد أجرى اتصالا به، مساء الجمعة، وعبر عن إدانته لهذا الإجراء الإيراني، ودعا الى إبلاغ موقف السويد للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقد أبلغته أنهم لا يمكنهم تجاهل الرأي العام لملياري مسلم، وأكدت له أن تصريح وزارة الخارجية السويدية غير كاف، ويجب القبض على الشخص المسيء ومحاكمته، وسنجري محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لتبني نهج موحد، وكذلك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله"، حسبما أفادت الوكالة الإيرانية.