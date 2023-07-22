صورة أرشيفية لأحد مؤيدي "الحشد الشعبي" يحمل نسخة من القرآن خلال احتجاجات في ساحة التحرير ببغداد على الإساءة للمصحف وعلم العراق بالسويد

(CNN)-- أدانت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، في بيان "واقعة الإساءة" لنسخة من القرآن والعلم العراقي أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في البيان إن "الوزارة تؤكد التزامها التام بمتابعة تطورات هذه الوقائع الشنيعة، والتي لايمكن وضعها في سياق حق التعبير وحرية التظاهر"، وتابع: "تلفت الوزارة إلى أن هذه الأفعال تؤجج ردود الأفعال وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة".

وأضاف أن "الوزارة تدعو المجتمع الدولي للوقوف بشكل عاجل، ومسؤول تجاه هذه الفضائع التي تخرق السلم والتعايش المجتمعيين حول العالم"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وظهر الخميس، مقطع فيديو على فيسبوك، يُزعم أنه لمتظاهر دنماركي يحرق القرآن والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في الدنمارك، ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو.

وبعد الحادث، بدأ تداول مقاطع فيديو يوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي العراقية، تظهر ما يبدو أنه مئات المتظاهرين يتجهون نحو السفارة الدنماركية في المنطقة الخضراء ببغداد، وردا على ذلك شوهدت قوات الأمن العراقية تغلق الطريق المؤدي إلى مجمع السفارة.

وتواصلت CNN مع مصادر أمنية عراقية للتعليق على هذا الأمر، ومع ذلك، حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تتلق شبكة CNN ردا على استفساراتها.