خارجية العراق تؤكد الالتزام بحماية الطواقم الدبلوماسية لجميع البعثات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكدت وزارة الخارجية العراقية، مساء الجمعة، على التزامها بتوفير الأمن والحماية لكافة البعثات الدبلوماسية داخل الدولة، وذلك بعد الضجة التي أثارها اقتحام أشخاص لسفارة السويد خلال الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث باسم الخارجيَّة العراقية، أحمد الصَحّاف، حيث قال: "تؤَكِّدُ وزارة الخارجيَّة الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيَّة بين الدول، وتجِّددُ خطابها للبعثات الدبلوماسيَّة المُقيمةِ، أنَّ الحكومةَ العراقيَّة مسؤولةٌ عن توفيرِ الحماية والأمن للطواقمِ الدبلوماسيَّةِ العاملةِ في جميع البعثات".

وتابع الصحاف قائلا في البيان إنَّ "ما تعرَّضَت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عملٌ لا يمكن السماح بتكراره، وأنَّ أيَّ فعلٍ يُماثِلهُ سيكون تحتَ طائلة المُساءلةِ القانونيَّة".

ويذكر أن السفارة الفنلندية في العاصمة العراقية بغداد أخلت موظفيها، الأربعاء، قبل يوم من اقتحام المتظاهرين للسفارة السويدية في المدينة، حسبما قال سفير فنلندا لدى العراق ماتي لاسيلا لـCNN الجمعة.

واقتحم مئات المتظاهرين البوابات الرئيسية للسفارة السويدية في بغداد الخميس ردا على قيام الشرطة في ستوكهولم بمنح الإذن لمظاهرة قيل إن منظميها خططوا خلالها لحرق نسخة من المصحف.