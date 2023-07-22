دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدانت وزارة الخارجية الأردنية قيام "متطرفين" بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، الجمعة، بحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

واعتبرت الوزارة في بيان السبت، "أن حرق نسخة من المصحف في الدنمارك، فعل من أفعال الكراهية، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان".

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية "رفضها واستنكارها لهذه الأفعال والتصرفات غير المسؤولة التي تستفز مشاعر المسلمين، وتؤجج الكراهية، وتهدد التعايش السلمي"، حسبما نقلت "بترا".

وشددت الوزارة في بيانها على أن "تكرار مثل هذه الأفعال والتصرفات العنصرية، يتطلب من المجتمع الدولي حشد الجهود للتصدي لها وعدم السماح بها، وسن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية وتمنعها، والعمل على نشر ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية"، طبقا للوكالة الأردنية.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت، الخميس، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة السويدية في عمّان، "لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بلاده، إثر السماح لمتطرف بالاعتداء مجدداً على نسخة من المصحف في العاصمة السويدية، ستوكهولم، وتحت حماية الشرطة".