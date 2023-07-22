دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— جدد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، قائد التيار الصدري، تنديده بتكرار الإساءة لنسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وأعلن عن تحركه ضد تلك الواقعة، مما أثار تفاعلا بين المغردين.

وقال مقتدى الصدر في بيان نشره حسابه الرسمي عبر تويتر، السبت: "بسم الله مجريها ومرساها ما عاد الكلام ينفع ولا اليراع مقنع.. وبات الدين غريبا وبات المدافع عنه مريبا".

وأضاف الزعيم العراقي: "اللهم فتقبل هذا القربان.. ودفاعنا عن الأديان.. والثورة من أجل القرآن.. واتباعنا لهدي الفرقان".

وتابع: "فلا تهلكنا بما فعل الفاعلون أو سكت الساكتون أو قصر المقصرون أو هادن المهادنون".

وختم الصدر تغريدته قائلا: "فانتظروني اني معكم من المنتظرين والسلام على من اتبع الهدى".

وأثارت تغريدة مقتدى الصدر ردود فعل على موقع تويتر، نرصد لكم أبرزها:

وكان مقتدى الصدر، أكد عبر حسابه بتويتر، الخميس، أن "السويد أعلنت عداءها للإسلام والعراق والكتب السماوية"، بعد موافقتها لعراقي يعيش في السويد على تمزيق نسخة من المصحف وحرق العلم العراقي.