مصر.. مصطفى بكري بذكرى 23 يوليو: حررت المواطن من العبودية والاستغلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري، على ذكرى 23 يوليو التي تصادف، الأحد، قائلا إنها "حررت المواطن من العبودية والاستغلال".

جاء ذلك في تغريدة لبكري على صفحته بتويتر، حيث قال: "واحد وسبعون عاما مرت على ثورة 23 يوليو 52، ثورة الجيش والشعب العظيم بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر. الثورة التي غيرت مجري التاريخ وأحدثت تحولا كبيرا في مصر. ثورة قضت على مجتمع النصف في المائة ووسعت القاعدة الاجتماعية".

وتابع قائلا: "كان معدل النمو في عهد الملكية 1.5٪ أصبح في الستينيات 7.6٪.. البطالة تراجعت من 13٪ إلي 2.5٪.. ميزانية الدولة كانت عام 51 حوالي 195 مليون وصلت في العام المالي 64-65 إلى مليار و100 مليون.. في عام 69-70 الصادرات بلغت 332 مليون دولار والواردات 341 مليون دولار أي أن العجز لم يزد عن 9 مليون دولار.."

وأضاف: "الثورة حررت البلاد من الاستعمار وعملائه.. حاربت الفساد والمفسدين، حررت المواطن من العبودية والاستغلال.. عبدالناصر هو صاحب شعار ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد.. خاض حرب الاستنزاف التي أعادت بناء الجيش ومهدت الطريق للانتصار العظيم في أكتوبر 73.. وعندما رحل عبدالناصر ودعه الملايين من أبناء مصر والأمة العربية ودول العالم.. رغم مضي السنوات لايزال عبدالناصر ملهما للشعوب بتجربته العظيمة، ترفع صوره في التظاهرات وتهتف باسمه الجماهير في كل مكان.. كل عام وأنتم بخير".

وفي 23 يوليو 1952 أسقط مجموعة "الضباط الأحرار"، بقيادة محمد نجيب، الحكم الملكي في مصر وتحولت البلاد إلى جمهورية منذ تلك "الثورة"، وكان محمد نجيب أول رئيس لها، قبل أن يستلم عبد الناصر السلطة عام 1954 ويبقى رئيسا لمصر حتى عام 1970.