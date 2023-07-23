دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت شركة الكهرباء في مصر المواطنين إلى عدم استخدام المصاعد في فترات زمنية محددة، تزامنًا مع انقطاعات للتيار الكهربائي وموجة حارة تضرب البلاد.

وحدّد بيان للشركة القابضة لكهرباء مصر، مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، موضحًا أنه" يتم تنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقًا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة عن يتم الفصل بمدة زمنية 10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار".

ودعا البيان المواطنين إلى عدم استخدام المصاعد خلال فترات انقطاع الكهرباء حفاظًا على سلامتهم، مُشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه بداية من منتصف ليل السبت – الأحد.

ورغم تحديد بيان شركة الكهرباء مواعيد تقريبية للانقطاعات، إلا أنه أثار حالة من الارتباك ظهرت في ردود فعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية بشأن الفترات المحتملة للانقطاعات.

كان وزير الكهرباء، محمد شاكر، قال في تصريحات لصحف محلية إن هناك أزمة "مؤقتة" في إنتاج الكهرباء بسبب نقص الوقود، وانخفاض الضغط بشبكات الغاز بسبب ارتفاع الأحمال على شبكة الكهرباء، حسب قوله.

ودعا وزير الكهرباء المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء حتى تقل ساعات الانقطاع، على حد قوله.