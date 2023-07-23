دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أن القائم بالأعمال العراقي غادر السويد، ردًا على "سماح الحكومة السويدية مرارًا بحرق نسخة من المصحف"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان: "عملاً بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وتنفيذاً للإجراءات التي تعمل عليها وزارة الخارجية في هذا الشأن، غادر القائم بالأعمال العراقي مملكة السويد"، طبقا لـ"واع".

وكان المتحدث باسم رئاسة الوزراء العراقية أعلن، الخميس، في بيان أن "العراق استدعى القائم بالأعمال في السفارة العراقية في ستوكهولم، الخميس، وطلب من السفيرة السويدية في بغداد مغادرة الأراضي العراقية، ردًا على سماح الحكومة السويدية مرارًا بحرق نسخة من المصحف الشريف، وإهانة المقدسات الإسلامية، وإحراق العلم العراقي".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أدانت في بيان، الجمعة، "واقعة الإساءة" لنسخة من القرآن والعلم العراقي أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم، حسبما نقلت "واع".