ببيان جديد.. السعودية تعقب على ما حدث بالدنمارك أمام سفارة العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية السعودية، السبت، على تكرار التعدي على المقدسات الإسلامية وعدم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون وقوع ذلك.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية قالت فيه: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستياء المملكة العربية السعودية الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك".

وتابعت الخارجية السعودية: "تعبر الوزارة عن إدانة المملكة بأشد العبارات هذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان وتحذر في الوقت نفسه من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.."

وظهر الخميس، مقطع فيديو على فيسبوك، يُزعم أنه لمتظاهر دنماركي يحرق القرآن والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في الدنمارك، ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو.