أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل والمبعوث الأمريكي الخاص السابق للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية مارتن إنديك، إسرائيل إلى "التفكير في الوقوف على قدميها" فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية التي تتلقاها من واشنطن.

في مقابلة مع ليندا كينكيد على قناة CNN، الإثنين، دعا إنديك إسرائيل إلى البدء في "فطام نفسها عن اعتمادها على المساعدة العسكرية الأمريكية".

وقال: "ستكون إسرائيل في وضع أفضل من وجهة نظري إذا لم تعتمد على المساعدة الأمنية هذه من الولايات المتحدة ويمكن أن تحول العلاقة إلى علاقة متساوية بدلاً من علاقة تبعية".

لم تفكر الولايات المتحدة مطلقًا في سحب المساعدات لإسرائيل، لكن المشرعين الأمريكيين كانوا يطالبون مؤخرًا بضرورة أن تأتي المساعدة مع قيود. ومع ذلك، قال إنديك إن موضوع المساعدة لإسرائيل هو "بقرة مقدسة" تتمتع بدعم قوي من الحزبين، واحتمال تحديها من قبل واشنطن هو "بين صفر ولا شيء".

في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قال إنديك ودان كيرتزر، سفير سابق آخر لدى إسرائيل، إن الوقت قد حان لبدء إعادة النظر في المساعدة الأمريكية لإسرائيل، التي تبلغ أكثر من 3.8 مليار دولار سنويًا، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

تحدث إنديك إلى شبكة CNN بعد ساعات من تمرير الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون "المعقولية" المثير للجدل بتصويت 64-0 ووصفه بأنه "يوم مظلم للغاية لإسرائيل".

وأضاف إنديك: "إنه يوم مظلم للغاية بالنسبة لإسرائيل. في تاريخها الممتد 75 عامًا، لم تواجه هذا النوع من التهديد لوحدتها بسبب حكومة متطرفة تدفع أجندة تشريعية مناهضة للديمقراطية تولد معارضة كبيرة... إنه أمر خطير للغاية ليس فقط على التماسك الداخلي لإسرائيل ولكن للرسالة التي ترسلها إلى أعدائها".