أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال البيت الأبيض إن تصويت البرلمان الإسرائيلي لصالح تجريد المحكمة العليا من صلاحيات معينة "مؤسف"، داعيًا إلى "التوافق"، وسط احتجاجات كبيرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عقب تصويت يوم الإثنين: "كصديق دائم لإسرائيل، أعرب الرئيس بايدن بشكل علني وسري عن آرائه بأن التغييرات الديمقراطية الرئيسية التي يجب أن تستمر يجب أن يكون لها إجماع واسع قدر الإمكان".

وأضافت: "من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأغلبية ضئيلة. نحن نتفهم أن المحادثات جارية ومن المرجح أن تستمر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة للتوصل إلى حل وسط أوسع حتى مع وجود الكنيست في العطلة. ستواصل الولايات المتحدة دعم جهود الرئيس هرتسوغ والقادة الإسرائيليين الآخرين وهم يسعون لبناء إجماع أوسع من خلال الحوار السياسي."

وقبيل التصويت، حذّر بايدن الحكومة الإسرائيلية من المضي قدمًا في الإصلاح القضائي المثير للجدل.

قال بايدن يوم الأحد في بيان قدمه لشبكة CNN: "بالنظر إلى مجموعة التهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل في الوقت الحالي، ليس من المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون ذلك - يجب أن يكون التركيز على حشد الناس معًا وإيجاد توافق في الآراء".

كان بايدن صريحًا بشكل غير عادي بشأن مشروع قانون الإصلاح القضائي، مما يشير إلى أنه يرقى إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية ويمكن أن يقوض العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأثار مخاوفه مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.

بعد المكالمة - التي وصفها مكتب نتنياهو بأنها "دافئة" وادعى أنها تضمنت دعوة إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع - دعا بايدن كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان إلى المكتب البيضاوي لتوضيح موقفه من الإصلاح القضائي.

وقال بايدن لفريدمان: "من الواضح أن هذا مجال له آراء قوية تجاه الإسرائيليين، بما في ذلك حركة الاحتجاج المستمرة التي تظهر حيوية الديمقراطية الإسرائيلية، والتي يجب أن تظل جوهر علاقتنا الثنائية. إن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مجالات السياسة المثيرة للجدل يعني قضاء الوقت الذي تحتاجه. لإجراء تغييرات كبيرة، هذا أمر ضروري. لذا فإن توصيتي للقادة الإسرائيليين هي عدم التسرع. أعتقد أن أفضل نتيجة هي الاستمرار في السعي إلى أوسع توافق ممكن هنا".

من غير المعتاد أن تتحدث إدارة بايدن بقوة على السياسات الداخلية لدولة أخرى، مما يؤكد مدى جدية الرئيس في النظر إلى الوضع الحالي في إسرائيل. يبدو أن التصريحين يهدفان إلى إبراز تفكيره مباشرة قبل تصويت يوم الإثنين في الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون، الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة قرارات الحكومة.