دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، الاثنين، متابعة ملف استرداد المواطن العراقي سلوان موميكا، الذي يعيش في السويد، واعتدى على نسخة من المصحف، وحرق العلم العراقي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، حضر اجتماع الرئاسات الثلاث، بحضور الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف المجلس، أن "المجتمعين ناقشوا عدداً من القضايا، من بينها الإجراءات القضائية والحكومية في متابعة ملف استرداد المتهم بحرق نسخة من المصحف الشريف المدعو (سلوان موميكا)، وكذلك الإجراءات الخاصة بضمان أمن البعثات الدبلوماسية، ومحاسبة مرتكبي جريمة حرق وتخريب مقرات البعثات الدبلوماسية"، بحسب (واع).

وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت، مساء الجمعة، التزامها بتوفير الأمن والحماية لكافة البعثات الدبلوماسية داخل الدولة، وذلك بعد الضجة التي أثارها اقتحام أشخاص لسفارة السويد في بغداد، خلال الأيام الماضية، ردا على سماح السلطات السويدية لموميكا بالاعتداء على نسخة من المصحف.