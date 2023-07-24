أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أنهى المشرعون الإسرائيليون نقاشهم الماراثوني حول مشروع قانون "المعقولية" المثير للجدل، الاثنين، وانتقلوا إلى ما يسمى بـ"القراءة الثانية"، وهي سلسلة من الأصوات على التحفظات التي قدمها المشرعون، في محاولة لتأخير التمرير النهائي لمشروع القانون.

وإذا تم رفض جميع التحفظات، كما هو متوقع، بالنظر إلى أغلبية حكومة نتنياهو في الكنيست، فإن التصويت النهائي، الذي يسمى بالقراءة الثالثة، سيبدأ في وقت لاحق الاثنين.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى مقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، بعد وقت قصير من خروجه من المستشفى، حيث تم زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب له، بحسب ما أظهرت صور من الكنيست.

ووصل نتنياهو قبل ساعات من التصويت الحاسم على مشروع قانون "المعقولية" المثير للجدل، والذي من شأنه أن يجرد المحكمة العليا من سلطة إعلان قرارات الحكومة "غير معقولة".

وفي وسقت سابق، الاثنين، خرج نتنياهو من المستشفى، بعد أن خضع لعملية جراحية لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، في نهاية الأسبوع، حسبما أعلن مركز شيبا الطبي في مدينة رمات غان في إسرائيل.