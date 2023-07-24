تفاعل مع لقطة سلام محمد بن زايد ووزير الداخلية السعودي في روما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع لقطة سلام وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أثناء مشاركتهما في المؤتمر الدولي للمناخ والهجرة في العاصمة الإيطالية، روما.

وظهر الشيخ محمد بن زايد، الأحد، وقد تجمع حوله عدد من القادة والشخصيات البارزة للسلام عليه، في حين اقترب منه وزير الداخلية السعودي ليتبادلا السلام والتحية، حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية من المؤتمر.

ورأى بعض المغردين أن هذه اللقطة تنفي حقيقة وجود "خلاف" بين البلدين، بعد تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الذي نُشر الأسبوع الماضي.

وقال وزير الداخلية السعودي عبر صفحته على تويتر، الأحد: "نيابة عن سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- شاركت اليوم في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التنمية والهجرة غير الشرعية، المقام في العاصمة الإيطالية روما، والذي ناقشنا فيه تحدياتها الأمنية، وتداعياتها التنموية، وسبل معالجتها".

وكانت الطائرة التي أقلت نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية مع قادة آسيا الوسطى، الأسبوع الماضي، قد رفعت علمي السعودية والإمارات أثناء وصولها إلى أرض المطار.