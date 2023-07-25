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القدس (CNN)-- قال وزير في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لشبكة CNN، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطلب بشكل مباشر من نتنياهو، التوقف عن تمرير مشروع قانونه المثير للجدل بشأن "المعقولية"، وهو أول تشريع رئيسي في خطة الحكومة لإضعاف القضاء.

وسألت إيريكا هيل من شبكة CNN، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر: "هل طلب الرئيس بايدن مباشرة من رئيس الوزراء التوقف عن هذا التشريع؟"

فرد ديرمر قائلا: "لا".

ووافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، على مشروع القانون بأغلبية 64 صوتا مقابل لا شيء، الاثنين، مع تصويت جميع أعضاء الائتلاف الحاكم لصالحه. في حين غادر جميع أعضاء المعارضة القاعة أثناء إجراء التصويت بنداء الأسماء.

ويجرّد ما يسمى بمشروع قانون "المعقولية"، المحكمة العليا من سلطة إعلان قرارات الحكومة غير معقولة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الإثنين، إنه "من المؤسف أن يتم التصويت اليوم بأقل أغلبية ممكنة".

وردًا على سؤال من إيريكا، عما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستلتزم بحكم المحكمة العليا بإسقاط مشروع قانون "المعقولية" المثير للجدل، قال رون ديرمر إن حكومته "ستطيع دائمًا وستلتزم بسيادة القانون".

وسألت إيريكا هيل رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي: "هل ستستجيب الحكومة لهذا الحكم؟ نعم أم لا؟

فرد ديرمر: "الحكومة ستطيع وتلتزم دائمًا بسيادة القانون في إسرائيل، لأنه يوجد لدينا في إسرائيل سيادة القانون، ما لا نملكه هو حكم القضاة، لدينا سيادة القانون".