أردوغان: السيارة توغ ستحمل "ماركة تركيا"حول العالم مثل الطائرات المسيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الجولة التي قام بها إلى السعودية وقطر والإمارات، بأنها "شكلت خطوة مهمة جدا في مجال السياسة الخارجية"، وقال إن الجولة "كانت ناجحة ومثمرة للغاية".

وعبر أردوغان، في خطاب ألقاه عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، عن "سعادته" لحصول السيارة التركية توغ التي أهداها لقادة الدول التي زارها على "الدرجة التامة" من هؤلاء القادة، بحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأكد أن "السيارة توغ سوف تظهر في طرق البلدان الأخرى قريبا، وستحمل (ماركة تركيا) في الطرق والشوارع حول العالم مثلما تقوم الطائرات المسيرة التركية بحماية أجواء عشرات الدول".

وتناول الرئيس التركي في خطابه الاتفاقيات الخمس التي جرى توقيعها مع السعودية، حيث قال إنها "ارتقت بالتعاون القائم بين البلدين إلى مستوى متقدم أكثر"، وأكد أن الزيارة شهدت توقيع "أكبر عقد تصدير لمنتجات الدفاع والفضاء في تاريخنا بمجال الصناعة الدفاعية".

وعن قطر، صرح: "قررنا تتويج علاقاتنا التي تسير في مستوى ممتاز مع قطر بشراكات جديدة".

وبشأن الإمارات، أشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والإمارات بلغ 10 مليارات دولار، وذكر أن "الإمارات تعتبر من أهم شركاء تركيا التجاريين والاقتصاديين في المنطقة"، وبين أن زيارته شهدت التوقيع على 13 اتفاقية في مجالات مختلفة، وأن قيمتها الإجمالية تبلغ 50.7 مليار دولار، وقال: "احتفلنا بالذكرى الخمسين لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية عبر إنشاء آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى".

يذكر أن تركيا كانت أعلنت إنتاج سيارة "توغ" للمرة الأولى في 29 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، وفقا لوكالة الأناضول.

ويبدأ سعر سيارة "توغ" من طراز "T10X" فئة "V1 RWD" من 50 ألف دولار أمريكي، في حين بلغ سعر فئة "V2 RWD" ذات المدى القياسي 55.6 ألف دولار أمريكي وسعر الفئة نفسها ذات المدى الطويل حوالي الـ64 ألف دولار أمريكي، وفق ما ذكرته الشركة في مارس/أذار الماضي.

وتصل بطارية سيارة "T10X" إلى 80% من طاقة الشحن المطلوبة خلال 28 دقيقة، وذكرت الأناضول أن السيارة لديها ميزة "مساعد السائق في الازدحامات المرورية" ما يتيح للسائق رفع يديه عن المقود وتركها تسير بسرعة قصوى تبلغ 15 كيلومترا في الساعة.