أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن هناك زيادة في عدد جنود الاحتياط الذين يسعون لإنهاء خدمتهم العسكرية.

وقال الآلاف من جنود الاحتياط العسكريين - بما في ذلك أكثر من 1100 ضابط في سلاح الجو - حتى قبل إقرار مشروع قانون "المعقولية" المثير للجدل إنهم سيرفضون التطوع لأداء الخدمة إذا تم سنه.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هجري، للصحفيين: "في الوقت الحالي، الجيش الإسرائيلي كفؤ. كانت هناك زيادة في طلبات وقف الخدمة الاحتياطية. إلى جانب ذلك، هناك حوار بين القادة والخدام".

كما اعترف بأن الاستعداد العسكري للبلاد قد يتأثر.

"إذا لم يظهر جنود الاحتياط لفترة طويلة، فسيكون هناك ضررًا لكفاءة الجيش. إنها عملية تدريجية ستتأثر حسب وجود جنود الاحتياط".

خاطب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الثلاثاء، جنود الاحتياط الذين قرروا عدم الحضور للخدمة، قائلاً: "الجيش الإسرائيلي يحتاجكم - فقط معًا سنحمي بيتنا المشترك".