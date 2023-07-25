القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، عن إقرار الكنيست (البرلمان) لقانون التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إن إقرار القانون "خطوة ديمقراطية ضرورية"، ودعا الجيش إلى "الابتعاد عن السياسة".

وأضاف نتنياهو، خلال تصريحات لوسائل الإعلام، أن "تحقيق إرادة الناخب ليس بأي حال نهاية للديمقراطية، بل هو جوهر الديمقراطية"، وألقى باللوم على المعارضة لـ"رفضها تقديم تنازلات"، قائلا: "لم يتم قبول أي من مقترحاتنا، ولا حتى مرة"، ولم يذكر ما هي التنازلات التي عرضها الائتلاف الحاكم.

وكما فعل في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي جنود الاحتياط على عدم رفض الخدمة، وقال: "نعلم جميعا أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على جنود احتياط متفانين يحبون الدولة"، وأضاف أن "الدعوة إلى الرفض الخدمة تضر بأمن جميع المواطنين، وأدعوكم لترك الخدمة في الجيش خارج النقاش السياسي".

وكان الكنيست أقر مشروع القانون، في وقت سابق من يوم الاثنين، بأغلبية 64 صوتا مقابل لا شيء.

وصوت جميع أعضاء الائتلاف الحاكم لصالح مشروع القانون، الذي من شأنه أن يجرد المحكمة العليا من سلطة إعلان قرارات الحكومة "غير معقولة"، بينما غادر جميع أعضاء المعارضة أثناء إجراء التصويت.

ويقول نتنياهو وحلفاؤه إنه من الضروري إعادة توازن السلطة بين محكمة واسعة الصلاحيات والحكومة المنتخبة، بينما يقول المعارضون إنها تزيل أحد الضوابط الوحيدة على سلطة الحكومة في بلد لا يوجد فيه دستور مكتوب.

وهدد جنود الاحتياط بوقف التطوع للخدمة إذا تم تمرير مشروع القانون، وتضع نقابة المحامين خططا للطعن في دستورية القانون.