السعودية.. حريق بري بمنطقة جبلية والدفاع المدني يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية صورة من جهود اخماد حريق بري شب في منطقة جبلية في منطقة الطائف.

الصورة نشرها الدفاع المدني السعودي في صفحته بتويتر قائلا بتعليق: "الدفاع المدني بالطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب في منطقة جبلية، وما زالت أعمال التبريد مستمرة ولا إصابات".

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تشتعل فيه حرائق غابات ضخمة بسبب موجة الحر في عدد من الدول حول العالم وسط عمليات إجلاء ضخمة للسكان قرب المناطق المهددة بامتداد تلك الحرائق.

وعلى الصعيد العربي أعلنت الجزائر، الأربعاء، سيطرتها على حرائق برية انتشرت في 11 ولاية، وشارك أكثر من 8000 من رجال الإطفاء في جهود السيطرة على الحرائق التي أدت لمقتل 34 شخصا منهم 10 جنود وعمليات إجلاء للسكان الذين يعيشون بالقرب من مناطق الغابات، وفقا لإذاعة EPTV.