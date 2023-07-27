دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة اعترضت شخصا يريد حرق نسخة من القرآن خلال وقفة احتجاجية في الدنمارك بالأيام القليلة الماضية، الأمر الذي أثار ضجة وتكهنات عن هويتها.

المرأة في مقطع الفيديو هي الإعلامية العراقية، قدس السامرائي، وقالت في تصريح مكتوب لـCNN بالعربية: "شاهدت القرآن يحترق والثاني عليه الأحذية وحاولت أن أطفئ النار عن القرآن وأحتفظ بالثاني وأزيح الأحذية وأمنع حرقه.. أنا أؤمن بحرية التعبير، ولكن أرفض الإساءة للآخرين باسم الحرية ".

وتابعت قائلة: "سافرت إلى الدنمارك مع عائلتي منذ سنة 2000 وقبلها كنا في الأردن منذ سنة 1997، درست الإعلام والمحاسبة وأكتب في عدة مواقع ووكالات وبعض الصحف العراقية وأنا مديرة مؤسسة النور للثقافة والاعلام في الدنمارك.."

وأكدت السامرائي قائلة: "أنا ضد كل عنف وإساءة للأديان السماوية والمذاهب وأؤمن بالحرية التي لا تضر بأي شخص كائنًا من يكون".

وكانت دول عربية وإسلامية تتقدمهم المملكة العربية السعودية قد أصدرت بيانات إدانة على تكرار التعدي على المقدسات الإسلامية وعدم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون وقوع ذلك.