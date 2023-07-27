مقتبسا جزءا من آية بالقرآن.. تداول تصريح نصرالله عن تأكد المعلومات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسين نصرالله، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح أدلى به بمناسبة "الليلة العاشورائية" مقتبسا من آية في القرآن نصها "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

وقال نصرالله في مقطع الفيديو المتداول والذي بثته قناة المنار التابعة لحزب الله: "إن جاءكم فاسق بنبأ في السياسة أو في الأخبار أو بالقضايا الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الأمنية أو العسكرية صغير بالموضوع النبأ أو كبير شو واجبك؟ فتبيّن، مش دغري بتتبناه وبتبني عليه وتأخذ موقف وتعدل المسار.."

ونقلت قناة المنار إشارة نصر الله إلى "تزايد الحضور في المجالس الحسينية بشكل كبير حيث تجاوز عدد الاشخاص الـ540 الفا في المجالس" التي تقام في المناطق اللبنانية مؤكدا أنه "رقم ضخم جدا نقرا فيه رسالة قوية".

وقال نصرالله عن أبعاد هذا الحضور الكبير إن فيه "بعدا دينيا وهو طلب الاجر والثواب والبعد المعنوي والروحي وهو التعبير عن المودة والمحبة لرسول الله وآله، ورسالة جهادية سياسية لكل من يراهنون ان هؤلاء الناس نجوّعهم ونحاصرهم مع حرب اعلامية واتهامات وتحميل مسؤوليات والوضع الاقتصادي، يهتزون يتركون مبادئهم وخياراتهم ومسيرتهم؟ هذه المجالس تعطي جوابا".