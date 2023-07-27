دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعلن ديوان الرئاسة بالإمارات، في بيان، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من الخميس، وينتهي بنهاية يوم السبت.

يذكر أن ديوان الرئاسة أعلن، السبت، أن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، "يمر بوعكة صحية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ووفقا لما نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية الحكومية بتقرير سابق عن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان فهو من مواليد العين عام 1965، وهو الإبن السادس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (مؤسس الدولة)، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات عام 1988.

وعيّن الشيخ سعيد بعد تخرجه وكيلاً لدائرة التخطيط في أبوظبي وعضواً في المجلس التنفيذي. وشغل منصب رئيس دائرة الموانئ البحرية خلال لفترة من 1991 إلى 1996، وكان عضواً في مجلس أبوظبي للإنماء.

وكان الشيخ سعيد ممثلاً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الكثير من الزيارات الرسمية الدولية، وهو محب للرياضة عموماً ويهوى كرة القدم خصوصاً ومن أهم المؤسسين لهذه الرياضة في الدولة، إضافة إلى هواية القنص والسباحة.

وتولى الشيخ سعيد رئاسة اتحاد كرة القدم الإماراتي للفترة 2002-2003، كما أنه محب للفنون وعلى اطلاع واسع على التصاميم الهندسية والتطور العمراني في مختلف أنحاء العالم. ومساهم في مشاريع تنموية كبيرة في الإمارات.