دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول حكم صيام يوم الجمعة إذا صادف يوم عاشوراء (العاشر من شهر محرم بالتقويم الهجري) والذي يصادف اليوم الجمعة الـ28 من يوليو 2023.

مفتي المملكة العربية السعودية الراحل، محمد بن صالح العثيمين

في رد على سؤال ورده وفقا لما هو منشور على موقعه الرسمي، قال: "صوم يوم الجمعة مكروه هو صحيح، لكن ليس على إطلاقه، فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرده بالصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام». وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوماً كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك، وكذلك إذا صام يوماً بعده أو يوماً قبله فلا حرج عليه في ذلك ولا كراهة. مثال الأول: إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم عرفة، فصادف يوم عرفة يوم الجمعة، فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه؛ لأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه يوم الجمعة ولكن من أجل أنه يوم عرفة، وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، وكذلك أيضاً لو صام يوم الجمعة لا من أجل سببٍ خارجٍ عن كونه يوم الجمعة فإننا نقول له: إن كنت تريد أن تصوم يوم السبت فاستمر في صيامك، وإن كنت لا تريد أن تصوم يوم السبت ولم تصم يوم الخميس فأفطر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعلك أنت كونك تصومين هذه الأيام التي ذكرت وتصادف يوم الجمعة فإنه لا حرج عليك أبداً ولم تفعلي مكروهاً".

مفتي المملكة العربية السعودية الراحل، عبدالعزيز ابن باز:

ورد له سؤال منشور على موقعه الرسمي كان نصه: "لو صادف يوم عرفة أو عاشوراء يوم الجمعة هل يُصام؟" ليرد المفتي الراحل قائلا: "صامه لأجل ما هو الجمعة، صامه لأنه يوم عرفة، ما في بأس"، ليرد سؤال آخر نصه: "هل يُستحب له أن يضيف يومًا لصيام يوم عرفة في يوم الجمعة؟" ليرد: "إذا صام يوم الخميس أفضل مع الجمعة، كالسُّنة يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، فإذا صام معه الخميس يكون أكمل وأطيب"، تلاه سؤال تكميلي نصه: "كذلك في عاشوراء أحسن الله إليك، لو أضاف يوما آخر؟" ليرد ابن باز: "يوم السبت، وإلا يوم الخميس أحسن".