(CNN)-- قالت 3 منظمات حقوقية إن "السلطات السعودية تحتجز أقارب مواطن أمريكي سعودي انتقاما من رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الحكومة السعودية، تم رفضها".

وقالت "مبادرة الحرية" ومنظمتي "الديمقراطية في العالم العربي الآن" و"القسط لحقوق الإنسان"، في بيان، إن "السلطات السعودية احتجزت في مايو/ أيار 4 أفراد من عائلة راكان نادر الدوسري، وهو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 15 عاما، واعتقل خامس من عائلة الدوسري في أبريل / نيسان".

وزعمت المنظمات الحقوقية أن "جميع أفراد الأسرة الخمسة يحاكمون في محكمة الإرهاب السعودية".

وتواصلت شبكة CNN مع الحكومة السعودية للتعليق لكنها لم تتلق أي رد.

وقال نادر الدوسري، والد راكان، لشبكة CNN، إنه "رفع دعوى قضائية نيابة عن ابنه في يونيو/ حزيران 2020 في ولاية بنسلفانيا ضد السعودية، كجزء من نزاع تجاري طويل حول خطط لبناء مصفاة نفط في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية".

ويضيف الدوسري أن "المسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وردت أسماءهم أيضا في الدعوى".

ورفضت محكمة أمريكية الدعوى في وقت لاحق بسبب عدم الاختصاص القضائي.

وذكر نادر الدوسري أن "السلطات السعودية تحتجز 3 من أعمامه وخالته وزوجة جده"، وبحسب الجماعات الحقوقية الثلاث: "هم محتجزون في ظروف سيئة، بعضهم في زنازين باردة بدون بطانيات أو أسرة مناسبة".

وقال الدوسري، لـCNN، إن أفراد عائلته "لا يحصلون على مياه الشرب الكافية، بما في ذلك عمته التي يقول إنها تعاني من مرض السرطان".

وأضاف أنه "يعتقد أن الحكومة السعودية تتصرف انتقاما من الدعوى القضائية المرفوضة"، وقال: "نحن لسنا أعداء أو معارضين سعوديين لن نكون أبدا، ما حدث في المحكمة يجب أن يبقى في المحكمة".

وذكر الدوسري، لشبكة CNN: "نحن نحترم الحكومة السعودية، ولكن ما يحدث ليس صحيحًا على الإطلاق".

وقال نادر الدوسري إن "المسؤولين السعوديين أبلغوه بأنه سيتم إطلاق سراح أفراد عائلته إذا عاد هو وابنه إلى المملكة العربية السعودية"، لكن الدوسري ذكر أنه "قلق على سلامته"، وأضاف لـ CNN: "نحن لا نفعل ما سيفعلونه معنا، هل سيتم إعدامنا وسجننا وتعذيبنا حتى الموت؟"، وذكر الدوسري، لشبكة CNN، إنه يطلب من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "التدخل".

وتطالب المنظمات الحقوقية الثلاث الحكومة الأمريكية بمطالبة السعودية بالإفراج عن أفراد عائلة الدوسري الخمسة.

وفي المقابل، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على القضية، لكنه قال، في بيان، إن "الولايات المتحدة أكدت باستمرار للحكومة السعودية على أهمية الإجراءات القضائية العادلة والشفافة التي تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أوضحنا ذلك أن التهديدات أو أعمال القمع العابر للحدود غير مقبولة وتشكل انتهاكا لسيادة الدول الأخرى".