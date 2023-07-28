في السعودية.. قناة خادشة للحياء بمقاطع لأطفال والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من قناة "خادشة للحياء" تحتوي على مقاطع فيديو لأطفال الأمر الذي أثار تفاعلا.

وعقبت وزارة الداخلية السعودية ناشرة مقطع الفيديو المتداول مموها على صفحتها بمنصة سناب شات.

وقالت الداخلية في تعليق: "قبضت شرطة منطقة الشرقية على مواطن أنشأ قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء.."

ونشرت الداخلية السعودية صورة للشخص بعد إلقاء القبض عليه ذاكرة أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".