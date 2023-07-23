في السعودية.. فيديو لسارق يوثّق عمليته بمنزل مواطن والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يوثق عملية سرقة لمنزل مواطن في منطقة نجران الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية أجزاء من مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها بسناب شات.

وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران على مقيم من الجنسية اليمنية وثق ونشر محتوى مرئيا لتسلله لمقر إقامة مواطن وسرقته أحد مقتنياته، والقبض على مقيمين من الجنسية اليمنية والهندية ومواطنين لمساعدته في عملية السرقة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأرفقت الداخلية السعودية صورة للأشخاص الخمسة بعد توقيفهم.