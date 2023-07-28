نص برقية محمد بن سلمان إلى محمد بن زايد بعد وفاة أخيه الشيخ سعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أرسل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان برقية لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد معزيا بوفاة أخيه، الشيخ سعيد بن زايد آل مكتوم.

وجاء في نص البرقية وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "تلقيت نبأ وفاة أخيكم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وذكرت الوكالة أن ولي العهد السعودي أجرى أيضا اتصالا بالشيخ محمد بن زايد معزيا بالإضافة إلى اتصاله بكل من "سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات".

وذكرت الوكالة أنه الأمير محد بن سلمان "أعرب خلال الاتصالات الهاتفية عن خالص العزاء والمواساة لأصحاب السمو في وفاة أخيهم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته".