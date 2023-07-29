دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، إنه يتابع تدهور الحالية الصحية لهانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي المعتقل في لبنان، منتقدًا عدم تحرك الجهات اللبنانية للإفراج عنه.

وقال الحبتور، في حسابه عبر تويتر، السبت: "أطالع مؤخرًا عبر وسائل الإعلام أخبار تدهور صحة المعتقل بشكل تعسفي هنيبعل القذافي في لبنان".

وأضاف الحبتور: "وأسأل وأتساءل، أين دعاة السيادة والحرية وحقوق الإنسان في لبنان من هذه القضية الإنسانية؟ ألا يوجد رجالات في لبنان تقف ضد هذا الظلم؟"

وتابع: "أسمع عن مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين قسرا في السجون، أين هؤلاء أيضًا من هذا الاعتقال القسري بحق هنيبعل القذافي؟ أناشد اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي أن ينظروا إلى هذه القضية الإنسانية وأبعادها، لأنه لا يمكن التغاضي عن هذا الأسلوب الميليشياوي الرهيب".

وختم الحبتور تعليقه، قائلا: "أحذر من أمر خطير قد يحصل في حال لا سمح الله تدهورت صحة القذافي وتسبب اعتقاله بمقتله حينها لن يرى لبنان سائحًا عربيًا أو أجنبيًا يطأ أرضه في ظل ما يمكن تسميته شريعة الغاب".

وتفاعل مغردون مع بيان خلف الحبتور، وجاءءت أبرز التعليقات كالتالي:

كانت تقارير لبنانية أفادت أن هانيبال القذافي دخل في إضراب عن الطعام منذ أسابيع مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونُقل على إثره إلى المستشفى. وتم اعتقال نجل الزعيم الليبي الراحل في لبنان منذ عام 2015 ولم يمثل للمحاكمة حتى الآن.

يواجه هانيبال اتهامًا بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر وآخرين فُقدوا في ليبيا في عام 1978، بعد وصولهم العاصمة طرابلس بدعوة من معمر القذافي.