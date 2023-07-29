اتصال رسمي سويدي مع السعودية حول حرق نسخة من القرآن يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على اتصال اجراه وزير الخارجية السويدي بنظيره السعودي حول حرق نسخة من القرآن في البلاد.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد قالت في تقرير، الجمعة: " تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم.. ‌‎وجدّد سمو وزير الخارجية في بداية الاتصال، رفض المملكة العربية السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النّيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم".

وتابعت: "أكد سموه خلال الاتصال، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات".

وأضافت: "‌‎من جهته، أعرب معالي وزير خارجية مملكة السويد عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبراً عن أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية".