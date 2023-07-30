نص ما قاله بايدن عن السعودية وأنه "قد يكون هناك تقارب جاري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها لمح فيها إلى احتمال وجود تقارب مع المملكة العربية السعودية قد يلوح في الأفق.

وقال بايدن وفقا لنص الخطاب المنشور على موقع البيت الأبيض: "لن آخذكم حول العالم، لكن النقطة هي أن العالم يتغير.. العالم يتغير بشكل كبير.. ونريد تعزيز الديمقراطيات.. شاهد ما حدث في الشرق الأوسط.. تعرضت لانتقادات للذهاب إلى المملكة العربية السعودية، أتذكرون؟ حسنا خمنوا ماذا؟ جعلتهم (يسمحون) بالتحليق (فوق أجوائهم) لإسرائيل.. لذا ربما يكون هناك تقارب جاري".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد التقى، الخميس، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في جدة حيث "بحثا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن جانبه، أكد البيت الأبيض، في بيان، أن سوليفان سافر، الخميس، إلى جدة، للقاء الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين من أجل "بحث القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المبادرات لتعزيز رؤية مشتركة لمزيد من السلام، منطقة الشرق الأوسط آمنة ومزدهرة ومستقرة ومترابطة مع العالم".

وأضاف البيان: "كما استعرض سوليفان التقدم الكبير للبناء على فوائد الهدنة في اليمن التي استمرت على مدى الأشهر الستة عشر الماضية ورحب بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب".