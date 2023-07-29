(CNN)-- يراقب البيت الأبيض ارتفاع أسعار الوقود "بعناية شديدة"، حيث يُطلع كبار المستشارين، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بانتظام على الوضع، حسبما قال مسؤول رفيع في الإدارة لشبكة CNN.

وإذا ارتفعت الأسعار إلى مستوى يرى الرئيس أن الاستجابة ضرورية، فقد تختار الإدارة الأمريكية إما التوقف عن شراء النفط من السوق المفتوحة لإعادة ملء احتياطيات الطوارئ في البلاد أو السعي للحصول على إنتاج أعلى من أكبر منتجي النفط العالميين مثل المملكة العربية السعودية وروسيا.

ولا يزال من غير الواضح ما هو مستوى السعر الذي قد يؤدي إلى مثل هذه الاستجابة، في حين أن أسعار الوقود حاليا هي أقل بكثير مما كانت عليه في الصيف الماضي إذ كان المتوسط ​​الوطني بأمريكا أعلى بمقدار 54 سنتًا عن العام الماضي.

ويلقي المحللون باللوم على مزيج من تخفيضات الإمدادات النفطية المتزايدة من قبل أوبك وروسيا، والحرارة الشديدة بالإضافة إلى التفاؤل بشأن وضع الاقتصاد العالمي.