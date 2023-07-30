دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، الأحد، توجه وزيرها الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى العاصمة العراقية بغداد يتخللها لقاءات مع الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي بالإضافة إلى نظيره العراقي، فؤاد حسين.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن الشيخ سالم سيجري "مشاورات سياسية في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية ولبحث عدد من الموضوعات الحيوية والملفات الهامة محل الاهتمام المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وكانت الرئاسة العراقية قد أكدت الأسبوع الماضي أن الرئيس سيلتقي وزير الخارجية الكويتي "سيزور العراق نهاية الشهر الحالي".