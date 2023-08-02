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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن فريقه يستعد لقمة سلام مقبلة في المملكة العربية السعودية.

وكتب في منشور عبر تيليجرام: "نواصل التحضير للاجتماع الثاني على مستوى مستشاري الأمن القومي والمستشارين السياسيين لقادة الدول في المملكة العربية السعودية. ستكون مكرسة لمبادئ السلام الأساسية على أساس صيغة السلام (التي طرحها) الرئيس فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف يرماك: "نحن على تواصل دائم مع شركائنا"، قائلا إن هدف كييف هو التوسع في القمة الأولى التي عُقدت في كوبنهاغن في يونيو/ حزيران، وزيادة عدد المشاركين لتشمل دولًا من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وأشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إلى أن "هدفنا في المملكة العربية السعودية هو تطوير رؤية موحدة للصيغة والعمل على احتمالات عقد قمة السلام العالمية في المستقبل. نحن بحاجة إلى استعادة النظام العالمي والقانون الدولي وإقامة سلام عادل على أساس ميثاق الأمم المتحدة وشروط أوكرانيا".

كان زيلينسكي قدم خطة سلام أوكرانية مكونة من 10 نقاط، عرضها على زعماء العالم في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا العام الماضي.

تشمل خطة زيلينسكي طريقًا إلى الأمان النووي، والأمن الغذائي، ومحكمة خاصة لجرائم الحرب الروسية المزعومة، ومعاهدة سلام نهائية مع موسكو. كما حث قادة مجموعة العشرين على استخدام كل قوتهم "لجعل روسيا تتخلى عن التهديدات النووية" وتنفيذ حد أقصى لسعر الطاقة المستوردة من موسكو.