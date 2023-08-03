حسن نصرالله يتحدث عن "سبب ضياع الحقيقة" بانفجار مرفأ بيروت

بعد أكثر من 100 يوم على انفجار بيروت.. كيف هو حال اللبنانيين الآن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصرالله، إن "الذي ضيع الحقيقة في مسألة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب عام 2020، هو من سيّس هذه القضية"، بحسب ما نقل عنه موقع قناة "المنار" التابعة للحزب.

وأضاف: "السبب الحقيقي لضياع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت، هو لجوء البعض إلى ربط القضية بالأحداث الإقليمية".

وأردف نصر الله قائلا: "نعبّر عن مواساتنا لكل من أصيبوا في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب، وفي اللحظة الأولى لانفجار المرفأ خرجت بعض القنوات الخبيثة لتقول إن حزب الله هو من فجّر المرفأ، وكانت الناس لا تعرف ماذا حدث بعد، والبعض اعتقد أنه زلزال".

وتابع نصر الله: "التلفزيون نفسه الذي اتهم حزب الله بانفجار المرفأ، يقول إن ما يحصل في مخيم عين الحلوة سببه حزب الله، وهذه تفاهة"، بحسب ما نقلته "المنار".

وأضاف قائلا: "نحن لسنا مسؤولين عن معركة مخيم عين الحلوة لا من قريب أو من بعيد، نحن ضد هذا الاقتتال ونعمل على حله، وأناشد جميع الأطراف المعنيين وقف الاقتتال".

وجاءت تصريحات نصرالله خلال حفل لتأبين الشيخ عفيف النابلسي المرجع الشيعي اللبناني، الذي أقيم في مجمع المجتبى بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وفيم يتعلق بأزمة الكهرباء، قال أمين عام حزب الله: "اليوم الذكرى السنوية الثانية على الوعد الأمريكي، وحتى الآن، الكهرباء لم تصل إلى لبنان، بسبب المنع الأمريكي للغاز المصري والكهرباء الأردنية"، حسبما نقل عنه موقع قناة (المنار).

وأضاف نصرالله: "حزب الله جاء بالهبة الإيرانية إلى لبنان، فذهبت أمريكا ومنعت الحكومة اللبنانية من استقبال هذه الهبة"، كما زعم أن "العائق الأساسي أمام انتهاء الحرب في اليمن هو الجانب الأمريكي".