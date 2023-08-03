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(CNN)-- يواجه ما يقدر بنحو 20.3 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان بسبب الصراع والنزوح الجماعي والتدهور الاقتصادي، وفقا لتقرير نشره، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الخميس.

وتصنيف (IPC) هو مبادرة متعددة الشركاء لتحسين الأمن الغذائي تشمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

ويقول تقرير IPC، إن 42 % من سكان البلاد قد دُفعوا إلى مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وذكر التقرير أنه مقارنة بنتائج التحليل الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تم إجراؤه في مايو/ أيار 2022، فقد تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وأضاف تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر المناطق تضرراً هي الخرطوم ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

كما ذكر التقرير أن الصراع أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان، من خلال التسبب في نزوح واسع النطاق، مما أجبر ما يقرب من 760 ألف لاجئ سوداني على الفرار إلى الدول المجاورة.

وفي الوقت نفسه، نزح ما يقرب من أربعة ملايين شخص في السودان، منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في منتصف أبريل الماضي، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة (IOM).

ونزح أكثر من ثلاثة ملايين داخليا خلال 108 أيام من القتال، وفقًا للأرقام التي نشرتها مصفوفة تتبع النزوح، التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء. وأظهرت الأرقام ارتفاعا في عدد النازحين بلغ 334083 شخصا، خلال أسبوع واحد.