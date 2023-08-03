(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن قمة السلام بشأن الأزمة الأوكرانية التي من المقرر أن تقام في السعودية، إنها "لا تتوقع أن تؤدي إلى أي نتائج في نهايتها لكنها تهدف إلى مواصلة الحوار مع الدول حول العالم حول كيفية تحقيق سلام عادل ودائم في نهاية هذه الحرب".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي: "ستشارك الولايات المتحدة في المحادثات، التي تعد فرصة لعدد من الدول للاستماع مباشرة من الحكومة الأوكرانية حول الفظائع التي عانت منها بلادها جراء العدوان الروسي وكيف لا ينبغي مكافأة هذا العدوان في نهاية هذه الحرب".

وردا على سؤال بشأن التوقعات أن تغير بعض الدول التي كانت على الحياد خلال الأزمة موقفها وتدعم أوكرانيا نتيجة لهذه المحادثات، قال المتحدث: "هذه هي بداية العملية"، وأعرب عن أمله في أن "كل بلد في سوف يدعم العالم موقف أوكرانيا وستتخذ كل دولة في العالم موقفا مفاده أنه يجب احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها"، وتابع أن "المحادثات بالتأكيد ليست نهاية أي عملية".

وقال: "لا يزال هناك قتال نشط في أوكرانيا، ولكي يكون هناك أي نوع من مفاوضات السلام، يتعين على روسيا أن تُظهر استعدادها للدخول في مفاوضات سلام، لكنها لم تفعل ذلك، لذلك من وجهة نظرنا، لا تزال هذه فرصة للبلدان في العالم للاستماع مباشرة من أوكرانيا، ونأمل أن تدعم كل دولة في العالم موقف أوكرانيا وأن تتخذ كل دولة موقفا مفاده أنه يجب احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، لذلك كلما أجرينا محادثات مع دول أخرى، فإننا نشجع عليهم تبني وجهة النظر هذه وسنشجعهم على تبني وجهة النظر هذه في هذه المحادثات، لكننا ننظر إلى هذا كجزء من عملية ، وبالتأكيد ليس نهاية أي عملية".