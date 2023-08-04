دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، الجمعة، إن "جماعة الإخوان المسلمين أعلنت حربها على رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني"، أحد مشايخ قبيلة الترابين بسيناء، ووصفه بأنه "أحد أبطال الحرب على الإرهاب".

وقال بكري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "هل سألتم أنفسكم.. لماذا أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية حربها علي الشيخ إبراهيم العرجاني؟!".

وسرد بكري، بحسب روايته، دور العرجاني في دعم الجيش والشرطة خلال الحرب على الإرهاب، موضحا أن "إبراهيم العرجاني كان من أبرز الداعمين للجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب منذ 2011".

وأضاف بكري: "إبراهيم العرجاني هو الذي كان وراء بيان قبيلته قبيلة الترابين في 2017/11/29 والذي دعا كافة قبائل وعائلات سيناء إلى تشكيل اتحاد للقبائل لمعاونة الجيش والشرطة ضد الإرهاب".

ومضى النائب المصري قائلا: "إبراهيم العرجاني كان هو مهندس اجتماع عدة قبائل وعائلات وأصدروا البيان الأول للاتحاد في 2017/11/30، والذي أعلنوا فيه بدء المواجهة مع الإرهابين جنبا إلى جنب مع الجيش والشرطة".

وأردف بكري: "لأنه ارتبط بعلاقه نضالية هو وصديقه الأعز ًسالم لافي الذي استشهد في منطقة إلبرث معقل الترابين، وكانا صديقين للشهيد أحمد المنسي"، بحسب قوله.

وأوضح: "لأنه مازال يرعي ويدعم ويشرف على اتحاد قبائل سيناء الذي كان له دوره في تطهير سيناء من الإرهاب جنبا إلى جنب مع الجيش والشرطة، ولأنه له دور اجتماعي وتنموي مع أهله في سيناء".

وختم بكري تغريدته قائلا: "لذلك كان طبيعيا أن تشن القوي المعادية حرب الأكاذيب ضد واحد من أبطال الحرب ضد الإرهاب ويسعون إلى الانتقام منه، هذه الحرب وتلك الأكاذيب لن تجد نفعا مع شعب يعرف من هم الإخوان ومن هم ذيولهم".

وكان بكري نشر مقطع فيديو في وقت سابق عبر حسابه على "إكس"، لاستقباله العرجاني عبر برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، والذي هاجم خلاله العرجاني تنظيم "بيت المقدس" الذي يشن عمليات إرهابية على قوات الأمن المصرية في سيناء، قائلا إن "الدواعش أنصار تنظيم بيت الشيطان خرفان"، حسب وصفه.