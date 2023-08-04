دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غرد رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي قع في الرابع من أغسطس/ آب عام 2020، مؤكدا أنه "تاريخ مؤلم، وبصمة سوداء في تاريخ لبنان، وأن ألم اللبنانيين لن ينتهي إلا بتحقيق العدالة".

وقال الحبتور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يمرّ هذا التاريخ المؤلم 4 آب الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، كبصمة سوداء بتاريخ لبنان، وجرح مفتوح في قلوب اللبنانيين وقلوبنا".

وأضاف الحبتور: "يقف السياسيون اللبنانيون من كل الفئات دون استثناء مكتوفي الأيدي، أمام هذا الألم الذي لن ينتهي إلا بتحقيق العدالة، وكشف الحقيقة الكاملة خلف هذه الكارثة التي نتج عنها مئات الضحايا وتسببت بدمار كبير وهائل للمباني والمعالم والمؤسسات".

وأردف الحبتور قائلا: "رحم الله شهداء تلك الكارثة وألهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً أن لا تمر هذه الذكرى مرور الكرام، بل يجب محاسبة كل متآمر ومسبب ومرتكب بأسرع وقت ممكن بعيدا عن تسييس تلك الكارثة والمأساة الإنسانية المؤلمة".

وخيتم رجل الأعمال الإماراتي: "كل التضامن مع لبنان الحبيب وأبنائه على أمل أن يعود نبض الحياة الى هذا البلد الذي نحب حتى العشق".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، اشتعلت النيران في مئات الأطنان المترية من نترات الأمونيوم، مما أدى إلى انفجار هائل في ميناء المدينة، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى خلف دمارا واسعا في المرفأ وفي العاصمة اللبنانية بيروت.

وتم تخزين المواد الكيميائية الصناعية بشكل غير صحيح هناك لسنوات، بسبب فشل الحكومات المتعاقبة والمشرعين نتيجة الانقسام السياسي.