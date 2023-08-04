صدمة ما بعد انفجار مرفأ بيروت.. كيف يتعايش الأطفال مع الكارثة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، الجمعة، إن "القضاء اللبناني سيصل إلى النهاية المرجوة في جريمة انفجار مرفأ بيروت، عام 2020، وسيبيّن كافة الحقائق"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

ونقل المكتب الإعلامي للوزير عنه قوله في بيان: "في الذكرى الثالثة لجريمة مرفأ بيروت، يتقدم وزير العدل لذوي الضحايا بأحر التعازي، ويتوجه إلى جميع المعنيين بضرورة الإسراع في البت بالملفات العالقة، التي تعوق عمل المحقق العدلي".

وأضاف البيان: "كما وجه وزير العدل بضرورة العمل على استكمال ملء المراكز الشاغرة في رئاسات غرف محاكم التمييز، لتمكينها من القيام بدورها"، طبقا للوكالة اللبنانية.

وأوضح البيان أن "وزير العدل يؤكد أنه على يقين، ورغم كل الصعوبات التي تعوق مسار الملف، بأن القضاء سيصل إلى النهاية المرجوة وسيبيّن كافة الحقائق، وفاءً لدماء الشهداء، وحمايةً لحقوق المتضررين".

وحلت، اليوم الجمعة، 4 أغسطس/آب، الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، حيث اشتعلت النيران في مئات الأطنان المترية من نترات الأمونيوم، مما أدى إلى وقوع انفجار هائل في ميناء المدينة، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وخلف دمارا واسعا في المرفأ وفي العاصمة اللبنانية، بيروت.

وتم تخزين المواد الكيميائية الصناعية بشكل غير صحيح بالمرفأ لسنوات، بسبب فشل الحكومات المتعاقبة والمشرعين، نتيجة الانقسام السياسي.

ولا يزال التحقيق بشأن انفجار مرفأ بيروت يواجه العديد من العقبات، نتيجة الأزمة والخلافات السياسية التي يعيشها لبنان.