أوكرانيا عن مشاركة الصين في قمة جدة: السعودية لعبت دورا مهما

(CNN)-- وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، مشاركة الصين في القمة التي تعقد في مدينة جدة السعودية، السبت، بشأن الأزمة الأوكرانية بـ"الاختراق الفائق والنصر التاريخي".

وأضاف كوليبا، في مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية للأنباء: "نريد أن تشارك الصين في قمة من أجل صياغة السلام، إن الأخبار التي تفيد بأن الصين ترسل (الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية) لي هوي إلى جدة تعد اختراقا فائقا".

وأكد أن "السعودية لعبت دورا مهما في قرار الصين، فضلا عن محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، وقال إن "السعودية اجتذبت الصين، وهذا نصر تاريخي".

كانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، في وقت سابق من الجمعة، عن مشاركة بلادها في القمة.

وقالت الوزارة، في بيان: "بدعوة من المملكة العربية السعودية ، سيتوجه الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لي هوى إلى جدة لحضور الاجتماع الخاص بقضية أوكرانيا".

وأضافت: "الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة لعب دور بناء في السعي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

يذكر أن السعودية تستعد لاستضافة عدة دول لإجراء محادثات سلام تتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، على أن تبدأ الاجتماعات يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن "المكان ميزة بالنسبة لهم لأنه يدمر تماما الرواية الروسية القائلة بأن أوكرانيا مدعومة فقط من قبل دول الغرب"، وهم يتوقعون مشاركة ما يصل إلى 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند.

وتأتي المحادثات أيضا بمثابة رد على ادعاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كييف هي الطرف غير المهتم بالسلام.

وكان الرئيس الأوكراني قال إنه لن يتفاوض مع موسكو بينما تحتل قواتها أراضي بلاده.

وتعد المحادثات التي تستضيفها السعودية هي الثانية في سلسلة لقاءات ينظمها مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، وجرت المحادثات الأولى في وقت سابق من هذا العام في كوبنهاغن.