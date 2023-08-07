غازي عنتاب، تركيا (CNN)-- حذّرت إيران من أنها ستحتجز السفن الأمريكية في حالة وقوع أي "أذى" بتحريض من الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره العميد رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الاثنين.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني خلال مراسم إحياء يوم الصحفي الإيراني: "نشكر الله أن إيران وصلت إلى مستوى من القوة والقوة يمكننا مواجهة كل عمل أمريكي وأذى، مثل الاستيلاء على السفن، والرد بالمثل بالاستيلاء على سفنهم"، بحسب وكالة أنباء فارس الحكومية.

تزامنت تحذيرات أيران مع إعلان القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية وصول أكثر من 3 آلاف من مشاة البحرية والبحارة الأمريكيين إلى الشرق الأوسط في عملية نشر مُخصصة لمواجهة التهديدات الإيرانية، خاصة عقب محاولات إيرانية لاحتجاز سفن شحن تجارية في المنطقة.

كانت البحرية الأرميكية أعلنت إحباطها محاولات إيران احتجاز سفينتين على الأقل خلال الشهور الأخيرة. كما احتجزت سفينة تجارية مطلع يوليو/ تموز.