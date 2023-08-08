دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، عن واقعة "وفاة شخص بقسم شرطة دارالسلام" بالقاهرة، إن التقرير الطبى أكد أن "الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وتبين خلوه من ثمة إصابات".

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته عبر فيسبوك: "لا صحة لما تناولته عدد من الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة"، بحسب البيان.

وتابعت: "المذكور محبوس احتياطيا بقرار من النيابة العامة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة اعتبارا من يوم 29 يوليو/ تموز على ذمة قضية اتجار بالأقراص المخدرة لحيازته 200 قرص مخدر، وله معلومات جنائية وتاريخ مرضى، حيث يعانى من مرض الدرن وبعض الأمراض الأخرى".

وذكرت: "حال شعور المذكور بحالة إعياء تم نقله لإحدى المستشفيات، وورد تقرير طبى يفيد وفاته نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وتبين خلوه من ثمة إصابات، وبسؤال عدد من المتهمين المحجوزين صحبته أيدوا ما جاء بالفحص".

وأكدت الوزارة أن "مخططات الجماعة الإرهابية الخبيثة القائمة على ترويج الشائعات والأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى ادعاءات خاصة بعناصر جنائية من خلال عناصرها والمرتبطين بهم الهاربين بالخارج، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على فقدانها مصداقيتها لدى الرأى العام".

وشددت وزارة الداخلية المصرية على أنه "سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجى تلك الشائعات".